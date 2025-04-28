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السودان: تراجع قوات الدعم السريع عن جنوب الخرطوم بعد مواجهات مع الجيش


شهدت الخرطوم تطورات ميدانية جديدة حيث تراجعت قوات الدعم السريع عن المحور الجنوبي للمدينة بعد مواجهات عنيفة مع القوات المشتركة للجيش السوداني، كما أضاف أن هذا جاء تحت وطأة القصف المدفعي المكثف، فيما أفادت مصادر ميدانية بأن القوة المهاجمة شملت أكثر من 100 آلية عسكرية بين مدرعات وآليات قتالية، على جبهة الفاشر. 

وفي ذات الصدد، أكد الصادق علي نور الناطق باسم حركة تحرير السودان (المساندة للجيش) أن الفاشر تشهد هدوءا حذرا، مشيرا إلى استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين الفارين من معسكر زمزم نحو منطقة طويلة على أساس عرقي، بينما يعاني سكان المدينة من أوضاع إنسانية متدهورة بسبب الحصار المفروض وتنامي أزمة الغذاء.

وعلى الصعيد السياسي، وصل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة رسمية قصيرة، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث ملفات التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية والدولية.

كذلك، انطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية الخرطوم وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة، حيث تم افتتاح 220 مركزا امتحانيا تغطي المحليات السبع للولاية، في محاولة للحفاظ على المسيرة التعليمية رغم التحديات الأمنية.

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