السيد الخامنئي يصدر بياناً بشأن حادث حريق ميناء رجائي

دعا قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي خامنئي، اليوم الاحد، إلى فتح تحقيق موسع في انفجار ميناء بندر عباس، لافتا الى ان حادث حريق ميناء رجائي المؤلم مدعاة للقلق.

وقال السيد الخامنئي في بيان ان "على الأجهزة الأمنية والقضائية إجراء تحقيق دقيق وشامل للكشف عن أي تقصير أو تعمد وراء الحادث، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للأنظمة المعمول بها".

وتقدم السيد الخامنئي "بالشكر العميق إلى المواطنين الذين سارعوا إلى التبرع بالدم دعماً للمصابين"، مشيداً "بروح التضامن والمساعدة في أوقات الحاجة".

ودعا المرشد الأعلى "جميع المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في العمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة والمدمرة"، مشددًا "على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات".

واختتم البيان بالقول "اسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين".