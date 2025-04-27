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إيران تعلن عدم وجود شحنات عسكرية في ميناء رجائي


 

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، اليوم الأحد، عن حقيقة وجود شحنات عسكرية في ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، إذ نقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الأحد، عن العميد رضا طلائي، أنه لم تكن هناك أي شحنة مستوردة أو مصدرة للوقود أو للاستخدام العسكري في منطقة الحادث الذي وقع في ميناء "الشهيد رجائي" بأكمله.

وأكد أن "بعض الأخبار المفبركة التي تنفذها وسائل الإعلام الأجنبية كجزء من الحرب النفسية للأعداء لها سوابق، وقد أحبط الشعب الإيراني الذكي دائماً هذه العمليات الإعلامية".

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أنه "تحت إشراف منظمة إدارة الأزمات في البلاد ووزارة الداخلية، سيتم الإعلان بالتأكيد في الوقت المناسب عن الأسباب الرئيسية والفرعية لحريق ميناء الشهيد رجائي، سواء كانت أسباباً تتعلق بالسلامة أو الأمن، بمساعدة الجهات المعنية".

كذلك ذكر القائد العسكري الإيراني أنه "يجب أن يطمئن المواطنون أنه لم تكن هناك أي شحنة مستوردة أو مصدرة للوقود أو للاستخدام العسكري في منطقة الحادث أو في ميناء الشهيد رجائي بأكمله".

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