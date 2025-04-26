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عراقجي: الجولة الثالثة من المحادثات كانت أكثر جدية


أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت (26 نيسان 2025)، أن الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة كانت أكثر جدية بكثير من الجولات السابقة، مشيراً إلى أن الأجواء كانت عملية للغاية. 

وأوضح عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن "الخلافات ما زالت قائمة بين الطرفين، وأن المناقشات المقبلة ستتركز على كيفية تقليص هذه الفجوات". 

وأضاف أن إيران تشعر بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم، لكن بحذر شديد. كما أشار إلى أن سلطنة عمان هي التي ستعلن عن مكان الجولة الرابعة من المفاوضات في المستقبل القريب.

وتابع عراقجي"الجولة الثالثة من المفاوضات كانت أكثر جدية من السابق، ودخلنا في التفاصيل والمسائل الفنية وجو المفاوضات كان جادًا وعملِيًّا، وقد ابتعدنا عن المواضيع العامة".

وأضاف أن هناك اختلافات كبيرة بين الطرفين بشأن القضايا الكبرى وكذلك التفاصيل الدقيقة، لكنه أشار إلى أن النقاشات كانت متواصلة وبناءة.

وأكد عراقجي أن الأجواء العامة للمفاوضات كانت جادة وعملية، وأن الفرقاء تخلوا عن تناول المواضيع العامة، وانتقلوا إلى المناقشة في التفاصيل الدقيقة.

وأضاف عراقجي أن هناك اختلافات بين الجانبين في القضايا الكبرى والتفاصيل، مؤكداً أن الجولة المقبلة من المفاوضات قد تُعقد يوم السبت المقبل، مشيراً إلى أن الجانبين تبادلا آراءهم بشكل مكتوب عدة مرات خلال هذه الجولة.

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