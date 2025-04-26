تحديد موعد الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم السبت، أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستستأنف الأسبوع المقبل، ضمن جولة رابعة.

وقال البوسعيدي عبر منصة "إكس"، "المحادثات النووية بين طهران وواشنطن تستأنف في مسقط في 3 آيار/مايو ".

وأوضح أن "المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية تمت مناقشتها خلال المحادثات الأميركية الإيرانية اليوم".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن المفاوضات غير المباشرة جرت في أجواء جادة.

وأضاف في تغريدة على حسابه في منصة إكس قبيل انتهاء المحادثات اليوم السبت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في مجالي تخفيف العقوبات بشكل فعال، وبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

كذلك تطرقا إلى "حماية حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، وفق تعبيره.

وكانت المباحثات انطلقت في مسقط بوقت سابق اليوم على صعيدين فني ودبلوماسي. إذ ترأس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفد بلاده، فيما قاد الوفد الأميركي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

بينما ضم الوفد الإيراني الفني مجيد تخت‌ روانجي وكاظم غريب آبادي، أما الوفد الأميركي المؤلف من 12 شخصاً، فترأسه مايكل أنطون.

وكان البلدان عقدا جولتين سابقتين خلال الأسبوعين الماضيين في مسقط وروما، وصفتا بالبناءتين والإيجابيتين.

في أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس تفاؤله في قرب التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.