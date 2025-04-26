القضاء المصري يحكم بحبس الناشط البارز وائل غنيم بسبب تركي آل الشيخ

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حبس الناشط المصري وائل غنيم 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته بسب وقذف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وأصدرت المحكمة في حكمها اليوم السبت، بكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا لحين الاستئناف عليها.

وكان محامي تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهم فيه وائل غنيم بالتعدي عليه بالسب والقذف في تدوينة له عبر موقع "إكس" نشرها في 12 أكتوبر 2024، والتي انتشرت بشكل واسع وتضمنت ألفاظا غير أخلاقية، ما اعتبره مساسا بشرفه واعتباره.

ووجهت النيابة العامة لـ"غنيم" اتهامات بسب "آل الشيخ" في منشور على صفحته الشخصية بموقع "إكس"، خادشا شرفه واعتباره، بالإضافة إلى تعمد إزعاجه ومضايقته وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام.

ووجهت النيابة الاتهامات لـ"وائل غنيم" بموجب قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات.

وطالب دفاع "آل الشيخ"، بتوقيع أقصى عقوبة عليه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، لتوجيهه ألفاظا اعتبرها المجني عليه مسيئة لشرفه واعتباره، إلى جانب تعمده مضايقته وإزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات.