انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران

انتهت، مساء اليوم السبت، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، في العاصمة العمانية مسقط.

وذكر التلفزيون الايراني: ان "الجولة الثالثة من المفاوضات الايرانية الامريكية في مسقط انتهت"، مؤكدا انه "تم تبادل الآراء حول الخطوات في اجواء ايجابية".

من جهته، اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، في تصريحات صحفية ردا على احتمال استمرار الجولة، ان "الجولة الثالثة انتهت حسب الموعد المتفق عليه".