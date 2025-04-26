طهران عن المحادثات مع واشنطن: مستمرة في أجواء جادة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، أن المحادثات مع واشنطن مستمرة في أجواء جادة.

وقال بقائي، في تغريدة على حسابه في منصة إكس إن "المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة في أجواء جادة"

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في مجالي تخفيف العقوبات بشكل فعال، وبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني"

كذلك تطرقا إلى "حماية حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، وفق تعبيره.

وانطلقت في العاصمة العمانية مسقط، صباح اليوم السبت، الجولة الثالثة من المفاوضات الايرانية – الامريكية.

وتنعقد الجولة الثالثة من هذه المحادثات بشكل غير مباشر، بوساطة وحضور وزير الخارجية العماني، من أجل تبادل الرسائل بين الوفدين الإيراني والامريكي.