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إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح ببدء تطبيق حظر تجنيد المتحولين جنسيا


طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس من المحكمة العليا السماح ببدء سريان حظر تجنيد المتحولين جنسيا في الجيش.

ويأتي طلب الإدارة الأمريكية عقب أمر مقتضب من محكمة الاستئناف الفيدرالية يحجب تنفيذ سياسة حظر تجنيد المتحولين جنسيا الجديدة على مستوى البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وكان ترامب وقع، في 27 يناير الماضي، أمرا تنفيذيا يؤكد أن الهوية الجنسية للمتحولين "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة مشرف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، مما يشكل تهديدا للاستعداد العسكري.

وفي 20 يناير 2025، وقع ترامب مرسوما يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، واستعاد الحقيقة البيولوجية على مستوى الحكومة الفيدرالية بموجب وثيقة تسمى "حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية الكاملة للحكومة الفيدرالية". وعلى مستوى الولايات سيتم إنشاء الفئات التالية: "امرأة"، "فتاة"، "رجل"، "فتى"، "أنثى"، "ذكر".

 

ويتعين بموجب هذا القانون على جميع الوكالات استخدام هذه الفئات فقط "عند تفسير أو تطبيق القوانين أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية، وفي أنشطة الوكالة الرسمية الأخرى والوثائق والاتصالات". ولا ينبغي أن تتضمن استبيانات الوكالة أي أسئلة حول الهوية الجنسية.

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إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح ببدء تطبيق حظر تجنيد المتحولين جنسيا
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