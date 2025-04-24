بعد موسكو وبكين.. عراقجي يعلن استعداده لزيارة عواصم أوروبا الثلاث لإحياء الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، أن العلاقات بين إيران وثلاثي أوروبا (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) تمرّ بفترة تراجع، داعياً إلى إحياء المسار الدبلوماسي وإنهاء حالة المواجهة التي وصفها بـ"الخاسرة للطرفين.

وقال عراقجي في تغريدة عبر منصة "إكس" إن "العلاقات بين إيران وهذه الدول الأوروبية شهدت صعوداً وهبوطاً خلال السنوات الأخيرة، واليوم، ولأسباب متعدّدة، نحن في مرحلة الهبوط كل طرف يقدّم روايته، لكن ما لا جدال فيه هو أن الوضع الحالي خسارة متبادلة".

وأضاف أنه "خلال اجتماع في نيويورك في سبتمبر الماضي، اقترح على وزراء خارجية الدول الثلاث الأوروبية ونظرائهم الأوروبيين بدء حوار بدل المواجهة، ليس فقط بشأن الملف النووي، بل أيضاً حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيراً إلى أن الأوروبيين "اختاروا الطريق الصعب".

وتابع عراقجي "بعد مشاوراتي الأخيرة في موسكو وبكين، أُعلن استعدادي لزيارة باريس وبرلين ولندن للبدء بخطوة أولى نحو الحوار، كنت مستعداً لذلك حتى قبل بدء المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، لكن الدول الأوروبية الثلاث لم تكن راغبة".

واختتم بالقول "الآن الكرة في ملعب الأوروبيين. لديهم فرصة للتخلص من تأثير المجموعات ذات المصالح الخاصة، والشروع في تشكيل مسار مختلف للعلاقات".