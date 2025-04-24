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ادارة ترامب تكلف أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية برئاسة الفريق الفني الأمريكي في المفاوضات مع إيران


أفادت مجلة بوليتيكو الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس (14 نيسان 2025)، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد كلفت مايكل آنطون، أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع إيران بشأن البرنامج النووي.

ويشغل آنطون منصب مدير قسم التخطيط السياسي في الخارجية الأمريكية، وقد أُوكلت إليه مهمة قيادة فريق يتألف من نحو 12 خبيراً حكومياً مخضرماً لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالاتفاق النووي المحتمل.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة الأولى من هذه المحادثات الفنية يوم السبت القادم في سلطنة عُمان، حيث يلتقي آنطون بنظرائه الإيرانيين، على أن تستكمل المفاوضات لاحقاً بين ستيف وِيتكاف، المبعوث الخاص لإدارة ترامب، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وكان آنطون قد شارك إلى جانب ويتكاف في الجولة السابقة من المحادثات التي استضافتها العاصمة الإيطالية.

ونقلت بوليتيكو عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله: "بفضل خبرته وفهمه العميق لهذا الملف، فإن آنطون هو الشخص المناسب لهذه المهمة، وسيضمن أن يتم تنفيذ أجندة الرئيس ترامب في هذه القضية".

 

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