الجيش الصومالي يحبط هجوما لحركة الشباب

صرّحت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) بأن القوات المسلحة الصومالية أحبطت هجوما لحركة الشباب المسلحة صباح اليوم الخميس في منطقة ورغاطي بمحافظة شبيلي الوسطى.

الجيش الصومالي يحبط هجوما لحركة الشبا، حيث ذكرت الوكالة أن "القوات الوطنية بالتعاون مع المليشيات المحلية تمكنت من صد الهجوم وإلحاق خسائر كبيرة بالمهاجمين"، وفقا لتصريحات رسمية.

كما أكد نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف العدالة أن "جثث المسلحين منتشرة في أرجاء المنطقة"، معتبرا أن "مصيرهم الزوال وفق الإرادة الإلهية".

بالمقابل، أعلن قائد القوات البرية اللواء سهل عبدالله عمر أن "القوات المسلحة تمكنت من السيطرة الكاملة على المنطقة بعد تحقيق نصر ميداني".

كما أشارت نفس المصادر إلى أن القيادات العسكرية تواصل تقييم حجم الخسائر في صفوف المهاجمين، على أن يتم الإعلان عن الأرقام الرسمية لاحقا، كما جددت الحكومة الفيدرالية عزمها على "مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء التام على الإرهاب".

ومن الجدير بالذكر أن السلطات الصومالية تستخدم مصطلح "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب، التي تشن هجمات متكررة بهدف إسقاط الحكومة وتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.