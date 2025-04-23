الصفحة الدولية

مستشار الأمن القومي الأمريكي: تقدم غير مسبوق مع إيران وترامب يرفض تكرار اتفاق أوباما


 تحدّث مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، يوم الأربعاء، بشأن المحادثات مع إيران، ملمحًا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا، "يفوق ما رأيتموه في الإدارات السابقة"، إذ أشار في تصريحات إلى أنه لن يكون هناك بنود مثل البنود التي كانت موجودة في الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران.

كما أضاف أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا بشدة في موقفه، حيث أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن إيران لكن ترامب يفضل تماما التوصل إلى اتفاق.

في حين أكد والتز أن الرئيس ترامب يعرف جيدا كيف يستخدم أدوات الضغط بشكل مناسب، وعن إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران، قال "نتلقى مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار الأمن القومي الأمريكي: تقدم غير مسبوق مع إيران وترامب يرفض تكرار اتفاق أوباما
رئيس الوزراء يجدد تأكيد العراق بالوقوف إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه
تفاصيل جديدة حول تسريبات وزير الدفاع الأميركي ومطالبات بإقالته
إيران تعلن تأجيل مباحثات الخبراء مع الولايات المتحدة إلى السبت المقبل
ترامب: تحدثت مع نتنياهو بشأن العديد من المواضيع بينها التجارة وإيران
إيران ترفض بشدة الاتهامات الأمريكية الإسرائيلية ضدها بشأن سوريا وتصفها بـ"الكاذبة"
24 قتيلاً في هجوم مسلح على سياح في كشمير الهندية
الصين تتوعد بالرد على أي دولة تساند أميركا ضدها
بوتين وسلطان عُمان يبحثان في موسكو برنامج إيران النووي
ترفعان العلم التنزاني.. إيران تحتجز سفينتين تحملان وقود مهربة في مياه بوشهر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك