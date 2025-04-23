مستشار الأمن القومي الأمريكي: تقدم غير مسبوق مع إيران وترامب يرفض تكرار اتفاق أوباما

تحدّث مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، يوم الأربعاء، بشأن المحادثات مع إيران، ملمحًا أن بلاده تحقق تقدما كبيرا، "يفوق ما رأيتموه في الإدارات السابقة"، إذ أشار في تصريحات إلى أنه لن يكون هناك بنود مثل البنود التي كانت موجودة في الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران.

كما أضاف أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا بشدة في موقفه، حيث أن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا"، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن إيران لكن ترامب يفضل تماما التوصل إلى اتفاق.

في حين أكد والتز أن الرئيس ترامب يعرف جيدا كيف يستخدم أدوات الضغط بشكل مناسب، وعن إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران، قال "نتلقى مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه".