رئيس الوزراء يجدد تأكيد العراق بالوقوف إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيد العراق بالوقوف إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الطائفة الشيعية في سوريا السيد عبد الله نظام، وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في سوريا ومجريات الأمور فيها، حيث جدد سيادته تأكيد العراق بالوقوف إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته، ودعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتكامل مكوناتها."

وتابع البيان، "كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية توحيد الخطاب الداعم للتعايش والسلم الأهلي، من خلال دور رجال الدين وتعزيز الوحدة المجتمعية، ونبذ التطرّف وتعزيز مفهوم المواطنة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".