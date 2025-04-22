إيران ترفض بشدة الاتهامات الأمريكية الإسرائيلية ضدها بشأن سوريا وتصفها بـ"الكاذبة"

رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، "بشكل قاطع الاتهامات الواهية، التي وجهها ممثلا أمريكا وإسرائيل خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا في 9 أبريل/ نيسان الجاري".

وقال إيرواني، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن، إن "إيران لم تنتهج يوما سياسات لزعزعة الاستقرار في سوريا، بل دعمت باستمرار سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وأضاف أن "ما يهدد استقرار سوريا هو السياسات التدخلية والاحتلالية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تتستر بذرائع مكافحة الإرهاب لتسليح الجماعات الإرهابية، ودعم الاحتلال الإسرائيلي".

كما أدان السفير الإيراني استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات.