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بوتين وسلطان عُمان يبحثان في موسكو برنامج إيران النووي


أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، (22 نيسان 2025)، بان الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، برنامج إيران النووي.

وكان سلطان عُمان قد وصل إلى موسكو أمس الاثنين في زيارة رسمية.

وردا على سؤال حول ما إذا سيكون البرنامج النووي الإيراني موضوع نقاش خلال لقاء بوتين مع سلطان عمان، قال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "القضايا الإقليمية ستناقش بالتأكيد، بطبيعة الحال".

وعقد ممثلون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعا في عُمان، لبحث سبل حل الأزمة النووية، حيث وصف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة.

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بوتين وسلطان عُمان يبحثان في موسكو برنامج إيران النووي
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