الفاتيكان يوضح سبب وفاة البابا فرانسيس

أوضح الفاتيكان، اليوم الاثنين، سبب وفاة البابا فرانسيس.

وقال الفاتيكان في بيان مقتضب ان "البابا فرانسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب".

وأعلن الفاتيكان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، بسبب مشاكل صحية عانى منها في الاونة الاخيرة.

وكان البابا قد ظهر يوم أمس الأحد، مهنئا آلاف الأشخاص الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح.

وعانى البابا فرنسيس في الآونة الأخيرة من وعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى لعدة أيام.