الصين تحذر من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة تضر بمصالحها

حذرت الصين الدول الأخرى من إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب بكين، مؤكدة أنها ستتخذ بحزم تدابير مضادة بطريقة جوابية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "بكين تحترم جهود جميع الأطراف لحل نزاعاتها التجارية مع الولايات المتحدة من خلال التشاور المتكافئ، ومع ذلك، تعارض بشدة توصل أي طرف إلى صفقة على حساب مصالح الصين، وإذا حدث هذا، فلن تقبلها الصين على الإطلاق وستتخذ بحزم تدابير مضادة بطريقة متبادلة، كما أن الصين مصممة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق من الشهر الجاري إن الدول التي تتفاوض حاليا على صفقات تجارية مع الولايات المتحدة يجب أن "تتعامل مع الصين كمجموعة" مع واشنطن.

وجعل ترامب الصين هدفا لأعلى رسوم جمركية يفرضها، حيث فرض عدة جولات من الرسوم الجمركية ليصل إجمالي هذه الرسوم إلى 145% على الواردات الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

وبدأت حكومات، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية مفاوضات مع واشنطن، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبا في الثاني من أبريل، وتم سريعا تعليق ضرائب الاستيراد ضد معظم البلدان بعدما أثارت حالة من الذعر في الأسواق، إلا أن ترامب قرر رفع الرسوم الجمركية المرتفعة بالفعل بشكل حاد ضد الصين.