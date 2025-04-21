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إيران توضح سبب إلغاء كلمة عراقجي في واشنطن


أصدرت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، توضيحا حول إلغاء كلمة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم عبر الاتصال المرئي أمام مؤتمر السياسة النووية الدولي، والذي تنظمه مؤسسة كارنيغي.

وقالت البعثة الإيرانية إن "كلمة عراقجي المرتقبة اليوم عبر الاتصال المرئي أمام مؤتمر السياسة النووية الدولي الذي تنظمه مؤسسة "كارنيغي" الأمريكية، قد تم إلغاؤها بسبب قرار الجهة المنظمة تحويل صيغة الخطاب من كلمة فردية إلى مناظرة".

وأعربت الممثلية الإيرانية "عن أسفها لهذا القرار"، مؤكدة في الوقت ذاته بأن "النص الكامل لكلمة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيتم نشره في الوقت المناسب".

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