إيران: مستعدون للمساعدة في تشكيل حكومة سورية شاملة ولا نعارض السلطات الحالية

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "إيران لا تعارض الحكومة السورية الحالية، ومستعدة للمساعدة في تشكيل حكومة شاملة، إذا طُلب منها ذلك"، على حد قوله.

وقال عراقجي، في مقابلة تلفزيونية نُشرت اليوم السبت: "نحن لا نعارض الحكومة السورية الجديدة، ولن نتخذ أي إجراءات ضدها، وإذا طُلب من إيران المساعدة في أي وقت، فنحن مستعدون للمساهمة في تحقيق السلام وتشكيل حكومة شرعية وشاملة في سوريا".

كما أوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تقيم في الوقت الحالي أي علاقات مع الحكومة السورية ولا يوجد استعجال لإقامة مثل هذه العلاقات.

وأكد الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني في الشأن السوري، محمد رضا رؤوف شيباني، يوم 15 فبراير/ شباط الماضي، أن "نظرة طهران إلى التطورات في سوريا، واستعادة العلاقات معها، هي نظرة استشرافية نحو المستقبل".