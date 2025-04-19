وزير الخارجية الإيراني: الأمريكيون لم يطرحوا قضايا خارج النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، رئيس وفد بلاده في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، أن إيران تلتزم بالتركيز الكامل على القضايا النووية خلال المحادثات الجارية.

وفي تصريح خاص لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، أضاف عراقجي أن الولايات المتحدة لم تطرح حتى الآن أي قضايا تتعلق بملفات أخرى خارج نطاق البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران حريصة على الحفاظ على طابع المفاوضات التي تقتصر فقط على القضايا النووية، مشيرًا إلى رفضها مناقشة أي موضوعات غير متعلقة بالاتفاق النووي.

وشدد عراقجي على أن إيران لن تقبل التطرق إلى أي قضايا خارج نطاق الملف النووي، معتبرًا أن المفاوضات تركز تمامًا على هذا الموضوع الحيوي.