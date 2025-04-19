بوتين يعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح

أفاد الكرملين، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح، على أن تتوقف كل الأعمال القتالية اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي اليوم اعتبارا من الساعة 6 مساء حتى منتصف الليل من الأحد إلى الاثنين هدنة بمناسبة عيد الفصح. وأُصدر الأوامر بوقف جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة".

وأضاف: "تفترض روسيا أن الجانب الأوكراني سوف يحذو حذوها ويوقف الأعمال القتالية"، وشدد على أن "القوات المسلحة الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد الانتهاكات والاستفزازات المحتملة من العدو".

وأكد الرئيس الروسي أن "مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على حل القضية سلميا".