عراقجي : المحادثات مع امريكا كانت بناءة وانتقلت الى مستوى جديد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية غير المباشرة كانت بناءة، فيما أشار الى انها انتقلت لمستوى جديد.

وأوضح عراقجي عقب انتهاء المفاوضات التي عقدت في روما أن "المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة كانت بناءة ونتطلع إلى المستقبل"

وأضاف: "الجولة المقبلة من المحادثات النووية ستعقد السبت المقبل في عمان".

وتابع: "توصلنا إلى تفاهم حول بعض الأطر الرئيسة والأهداف واتفقنا على استمرار المفاوضات"، لافتا إلى أن "المحادثات الفنية على مستوى الخبراء ستبدأ يوم الأربعاء في عمان لبحث التفاصيل والعمل على إطار لاتفاق محتمل".