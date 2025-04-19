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اختتام الجولة الثانية للمحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في روما


اختتمت، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي جرت برعاية عُمانية في العاصمة الإيطالية روما.

وقالت مصادر دبلوماسية لوسائل اعلام أمريكية، إن المحادثات تركزت على عدد من الملفات الشائكة، من بينها برنامجا ايران النووي والصاروخي ودور طهران الإقليمي، وسط استمرار الخلافات بشأن قضايا رئيسية، رغم تسجيل تقدم محدود في بعض النقاط التقنية.

وأكدت المصادر أن الجانبين اتفقا على مواصلة التواصل في جولات لاحقة، دون تحديد مواعيد نهائية، في ظل مساعٍ عُمانية حثيثة لتقريب وجهات النظر ومنع تصعيد التوترات الإقليمية.

تأتي هذه الجولة الجديدة من المحادثات في سياق محاولات دولية مكثفة لخفض التوتر بين واشنطن وطهران، بعد فترة من التصعيد المتبادل، سواء عبر الملفات النووية أو عبر الأذرع الإقليمية لكل طرف في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت سلطنة عمان قد استضافت جولات تفاوض أولية بين الطرفين السبت الماضي، قبل أن تنتقل الاجتماعات إلى روما بناءً على مقترح أمريكي لإضفاء طابع أكثر حيادية على أجواء المحادثات.

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