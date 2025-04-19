طهران تنفي تعليق مفاوضاتها مع واشنطن في روما: لا صحة لتقارير "الـ15 دقيقة"

نفى مصدر مطّلع، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، في تصريح لوكالة أنباء "هيئة الاذاعة والتلفزيون" الإيرانية، صحة الأنباء التي تحدثت عن تعليق مؤقت للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الجارية حالياً في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد المصدر، في تصريح لوكالة أنباء "هيئة الاذاعة والتلفزيون" الإيرانية، أن "ما تم تداوله من مزاعم عن قيام وزير الخارجية الإيراني بتعليق المحادثات لمدة 15 دقيقة بسبب طرح قضايا غير نووية من قبل الجانب الأميركي، عارٍ تماماً عن الصحة ولا أساس له".

وكانت بعض القنوات الإخبارية قد نشرت تقارير تفيد بأن عباس عراقجي أوقف المفاوضات احتجاجاً على إدخال ملفات غير مرتبطة بالقضية النووية في أجندة المحادثات، إلا أن المصادر الرسمية الإيرانية سارعت إلى تكذيب هذه الادعاءات، مؤكدة استمرار المفاوضات بشكل طبيعي.