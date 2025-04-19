القضاء الامريكي يمنع تطبيق سياسة جديدة لترامب تسرع ترحيل مهاجرين

منع القضاء الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة تسمح لها بترحيل المئات إن لم يكن الآلاف من المهاجرين بسرعة إلى دول أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.

وأصدر القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزائية في بوسطن أمرا يمنع الإدارة الأمريكية مؤقتا من تسريع عمليات الترحيل، مما يعيق قدرتها على إبعاد المهاجرين المشمولين بأوامر نهائية ويتمتعون في بعض الحالات بحماية قانونية تمنع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية ".

وأبقى الحكم الابتدائي الصادر أمس /الجمعة/ على هذا الأمر ساريا حتى الفصل في الدعوى ".

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية في السباق الرئاسي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين "