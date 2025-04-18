تقرير: السفارة العمانية في روما تستضيف جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، مساء اليوم الجمعة (18 نيسان 2025)، عن أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم غدٍ السبت في السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، وسط ترقب دولي بشأن مخرجات هذه اللقاءات.

ووفقاً للموقع، من المقرر أن تبدأ المحادثات عند الساعة الخامسة فجراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (حوالي الساعة 11 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا)، ومن المتوقع أن تستمر لما لا يقل عن خمس ساعات.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وديفيد بارنيا، رئيس جهاز "الموساد"، أجريا لقاءً اليوم في العاصمة الفرنسية باريس مع ستيف وِتْكاف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون غرب آسيا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع "واللا"، عن مصادر مطلعة قولها إن اللقاء جاء في محاولة لتأثير إسرائيل على موقف واشنطن في المحادثات المرتقبة مع طهران، التي يبدو أنها تدخل مرحلة دقيقة وسط توترات إقليمية متصاعدة.

وتأتي هذه المحادثات بعد جولة أولى من التفاوض غير المباشر بين الجانبين، توسطت فيها سلطنة عمان أيضاً، بهدف خفض التصعيد في المنطقة ومعالجة عدد من الملفات الحساسة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، والأمن الإقليمي، وتبادل السجناء.

المراقبون يرون في اختيار السفارة العُمانية مكاناً للجولة الثانية دلالة على استمرار دور مسقط كوسيط موثوق، خصوصاً في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والغرب، وأدوار دبلوماسية معقدة في ملفات متعددة.