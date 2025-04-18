إيران: اتفاقية الشراكة مع روسيا ستعزز علاقاتنا في المستقبل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، ان اتفاقية الشراكة مع روسيا ستعزز علاقاتنا في المستقبل، فيما أشار الى ان أي شروط غير واقعية لن تساعد في التوصل لاتفاق مع أمريكا.

وذكرت الخارجية في بيان: ان " إيران تشكك في جدية الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المفاوضات"، مشيرا الى انه " أكدنا على دور روسيا المهم في التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي".

وتابع، ان " أي شروط غير واقعية لن تساعد في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية"، لافتا الى انه " نأمل أن تلعب روسيا دورا في اتفاق محتمل بشأن برنامج طهران النووي".

وأضاف، ان " اتفاقية الشراكة مع روسيا ستعزز علاقاتنا في المستقبل"، مؤكدا ان " الحديث مع بوتين كان جيدا ويظهر أن علاقاتنا مع روسيا على الطريق الصحيح".