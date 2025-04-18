مسؤول إيراني: نطالب بضمانات عدم انسحاب ترامب ولن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي

كشف مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة (18 نيسان 2025)، عن موقف طهران تجاه أي مفاوضات نووية جديدة مع الولايات المتحدة، مبيناً أن بلاده تطالب بضمانات بعدم انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أي اتفاق محتمل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الإيراني قوله، إن "طهران تسعى للحصول على ضمانات ملزمة بأن ترمب لن ينسحب من أي اتفاق نووي جديد يتم التوصل إليه".

وأضاف أن "الخطوط الحمراء لإيران واضحة، وهي أننا لن نفكك أجهزة الطرد المركزي ولن نخفض مستويات التخصيب إلى الصفر"، مؤكداً أن "البرنامج الصاروخي الإيراني خارج نطاق التفاوض بشكل كامل".

وتأتي هذه التصريحات وسط جهود دبلوماسية حثيثة لإحياء المحادثات النووية، بالتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمي وزيادة المخاوف من أي مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة.