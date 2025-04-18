واشنطن بوست: إدارة ترامب زوّرت سجلات آلاف المهاجرين لإدراجهم كأموات!

كشفت سجلات حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، (18 نيسان 2025)، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بتزوير بيانات أكثر من 6 آلاف مهاجر لاتيني، حيث صنفت أسماءهم في السجلات الرسمية على أنهم أموات.

وأشارت السجلات وفقاً للصحيفة الامريكية الى، ان "الهدف من هذا الإجراء، كان حرمان هؤلاء المهاجرين من حقوقهم في الضمان الاجتماعي ودفعهم لمغادرة الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة، ان "إدارة الضمان الاجتماعي، حذرت من أن هذا الإجراء يمثل تزويراً متعمداً وغير قانوني".

وأكدت، أن "أكثر من 30 مهاجراً تقدموا بوثائق رسمية تثبت أنهم ما زالوا على قيد الحياة، ومع ذلك، تجاهلت إدارة ترامب اعتراضات المسؤولين في إدارة الضمان الاجتماعي واستمرت في تنفيذ السياسة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلقت في 10 اذار مارس الماضي تطبيقًا جديدًا يتيح للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة "ترحيل أنفسهم" بدلاً من مواجهة احتمالية القبض عليهم واحتجازهم.