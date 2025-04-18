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الصين تسحب استثماراتها من سندات الخزانة الأمريكية لصالح أوروبا


 

لجأ الكثير من المستثمرين الصينيين الى تقليص استثماراتهم في سندات الخزانة الأمريكية لصالح الاستثمار في أدوات الدين الأوروبية، إذ أكدت تقارير لخبراء مصرفيين ألمان، أن "خطوة المستثمرين الصينيين تأتي في إطار الرد على الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين".

ورصدت تقارير الخبراء "تراجع نصيب الدولار الأمريكي في محافظ استثمار المستثمرين الصينيين الذين زاد اهتمامهم بالأسواق الأخرى".

كما أشارت إلى، أن "السندات الأوروبية عالية التصنيف الائتماني والسندات الحكومية اليابانية والذهب قد تكون خيارات محتملة بديلة لسندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للعملاء الصينيين في الأسواق الخارجية".

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الصين تسحب استثماراتها من سندات الخزانة الأمريكية لصالح أوروبا
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