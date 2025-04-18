الخارجية العمانية : الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وأمريكا ستعقد في روما

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الخميس، (17 نيسان 2025)، عن مكان وزمان الجولة الثانية من المفاوضات الايرانية - الامريكية غير المباشرة.

وقالت الخارجية العمانية، ان: "العاصمة الإيطالية روما ستكون مقر انعقاد الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وأمريكا يوم السبت المقبل".

و أوضحت، ان "المحادثات تهدف إلى إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق عادل وملزم ومستدام".

وأجرى البلدان، السبت الماضي، مباحثات في عُمان، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفقا على عقد لقاء جديد.

وفي غضون ذلك، وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران أمس، على ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، قبيل جولة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مقررة نهاية الإسبوع.