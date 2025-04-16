غروسي من طهران: الدبلوماسية ضرورة قصوى في الوقت الراهن

أكد رافائيل غروسي، مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية، اليوم الأربعاء (16 نيسان 2025)، أهمية الدبلوماسية في المرحلة الحالية، وذلك عقب لقائه بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال زيارته إلى طهران.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"كتب غروسي: "اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني كان مهماً للغاية خلال زيارتي الحالية إلى إيران".

وأضاف: "التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية لتقديم ضمانات موثوقة حول الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني أمر ضروري في الوقت الذي تكون فيه الدبلوماسية في أمس الحاجة إليها".

وتابع غروسي قائلاً: "المرحلة الحالية تتطلب التعاون الوثيق بين الوكالة وإيران لضمان الشفافية في البرنامج النووي الإيراني"، مشيراً إلى أن الوقت حساس ويتطلب حلولاً دبلوماسية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استقبل عباس عراقجي رافائيل غروسي في طهران في إطار زيارة رسمية تستمر يومين، على أن يلتقي غروسي يوم الخميس مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وتأتي زيارة غروسي في وقت حساس، حيث كان قد صرح قبل مغادرته إلى طهران بأن وكالة الطاقة الذرية الدولية يجب أن يكون لها دور كبير في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وأكد غروسي أنه رغم عدم كون الوكالة جزءًا مباشراً من المحادثات الثنائية بين البلدين، إلا أن دورها في تقديم الرأي بشأن أي اتفاق محتمل أمر أساسي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقات.

غروسي أضاف أن إيران تمتلك المواد اللازمة لصنع أكثر من قنبلة نووية، لكنه أكد أنها لم تُطوّر سلاحاً نووياً بعد، مشبهاً الوضع بـ"اللغز الذي تتوفر قطع غياره، لكن لم يتم تجميعها بعد". كما أشار إلى أن الأنشطة النووية الإيرانية شهدت تسارعاً كبيراً في السنوات الأربع الأخيرة، مما أثار القلق الدولي.

من المتوقع أن يكون لهذه الزيارة دور محوري في التفاعلات الفنية والسياسية بين إيران والوكالة في ظل التطورات الحالية في الملف النووي.