روسيا تصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران لمدة 20 عاما

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة الشراكة الاستراتيجية، التي تمتد 20 عاما، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في يناير/ كانون الثاني، إذ نصت المعاهدة على أن روسيا وإيران ستتشاوران وتتعاونان لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية، وستجريان تدريبات عسكرية مشتركة على أراضيهما وخارجها.

فيما أثارت المعاهدة مخاوف الغرب، وجاءت في ظل احتجاج الدول الأوروبية الحاد على التعاون العسكري بين موسكو وطهران، خاصة فيما يتعلق باستخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية.