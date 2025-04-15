المالديف تعلن منع دخول "الاسرائيليين"

أعلن رئيس المالديف، محمد معز صدق، حظر دخول "الإسرائيليين" إلى البلاد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

وقالت رئاسة المالديف إن قرار منع دخول "الإسرائيليين" يعكس موقف البلاد الثابت ردا على الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.

وفي يوليو الماضي، قال المكتب الرئاسي لجزر المالديف، في بيان، إنه بناء على توصية من مجلس الوزراء، قرر رئيس المالديف، وفرض الحظر.

وقال مكتب الرئيس حينها، إنه سيتم تعديل قوانين البلاد، وسيتم تشكيل لجنة فرعية وزارية للإشراف على تلك الجهود، مشيرا إلى أنه سيعين مبعوثا خاصًا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وينظم حملة لجمع التبرعات "لمساعدة إخواننا وأخواتنا في فلسطين" مع وكالة الأونروا.

وتشتهر الدولة الجزيرة بمنتجعاتها الفاخرة وشواطئها الرملية البيضاء التي لا نهاية لها. وهي عبارة عن أرخبيل يقع في المحيط الهندي، حيث تعد أحد أهم المناطق السياحية.