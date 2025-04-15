الامام المفدى السيد الخامنئي : : لا ننظر لمفاوضات عمان بتفاؤل مفرط ولا بتشاؤم مفرط

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، عددا من أعضاء الحكومة وممثلي مجلس الشورى الإسلامي وكبار مسؤولي السلطة القضائية ومسؤولي بعض المؤسسات، بمناسبة بداية العام الجديد.

وقال قائد الثورة الإسلامية خلال هذا اللقاء إن "مفاوضات عمان هي واحدة من عشرات الأعمال التي تقوم بها وزارة الخارجية. لا ينبغي لنا أن نربط مشاكل البلاد بهذه المفاوضات."

وأضاف: يجب متابعة المفاوضات بدقة وخطوطنا الحمراء واضحة, لنا وللطرف الآخر .. قد تثمر المفاوضات عن نتيجة وقد لا تثمر، نحن لا ننظر إلى هذه المفاوضات بتفاؤل مفرط ولا بتشاؤم مفرط. هي في نهاية المطاف خطوة تم اتخاذ القرار بشأنها، وقد نُفّذت بشكل جيد في مراحلها الأولى.

وتابع قائد الثورة الإسلامية: نحن بالطبع متشائمون جداً بشأن الطرف الآخر، لكننا متفائلون بقدراتنا الذاتية.