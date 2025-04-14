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ترامب: سنحل المشكلة مع إيران وهي مسألة سهلة


في تصريح جديد مثير للجدل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، إن "حلّ المشكلة مع إيران مسألة سهلة"، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، على خلفية العقوبات الأمريكية والتهديدات المتبادلة في المنطقة.

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن "الملف الإيراني لا يحتاج سوى إلى قرار حاسم"، دون أن يقدّم تفاصيل بشأن طبيعة الخطوات التي تعتزم إدارته اتخاذها.

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