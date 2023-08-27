مسيرة احتجاجية في هولندا ضد توريد الأسلحة لأوكرانيا

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية داعمة لمحادثات السلام وضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وسار المشاركون فيها حاملين الأعلام البيضاء، التي ترمز إلى السلام.

واحتشد أكثر من 100 شخص في ساحة "دام" المركزية، ثم ساروا عبر المدينة قارعين الطبول ورافعين الأعلام البيضاء.

وقالت إحدى المتظاهرات، التي طلبت أن تدعى إيرينا، في مقابلة مع مراسل "تاس": "لقد شاركت في مثل هذه الفعالية منذ نصف عام بالفعل. لا أستطيع أن أصدق ما تفعله هولندا، ببساطة لا يمكن تصور هذا".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى السلام، ويجب على دول الناتو وقف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. لهذا السبب أتيت إلى هنا. حتى يكون لنا ولأطفالنا مستقبل".

وتابعت الناشطة التي كانت تحمل العلم الروسي على شكل قلب في يدها: "أريد أن تكون روسيا حليفتنا، وليست عدوتنا. أريد أن تعمل بلداننا على تطوير التعاون في الاقتصاد والثقافة والمجال الاجتماعي"، مؤكدة أن هناك آفاقا كبيرة هنا، "نحن ننظر في الاتجاه الخاطئ، وعلينا أن ننظر ليس إلى الغرب والولايات المتحدة، بل إلى الشرق وروسيا".

وقالت إحدى منظمي الحدث، ناتاليا فورونتسوفا: "يواصل الغرب تأجيج هذا الصراع وتنظيم الاستفزازات باستمرار، على سبيل المثال القرار الأخير للسلطات الهولندية بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، ولذلك، فإن فعالياتنا الشهرية لا تفقد أهميتها، وأعتقد أنه كلما استمر الغرب في التصعيد، زاد عدد الأشخاص الذين يشاركون في الاحتجاجات".

وأشارت إلى أن "هناك المزيد من المواطنين الهولنديين الذين يدعمون روسيا، والذين يكنون احتراما كبيرا لروسيا ويريدون التعاون معها".

وبعد المسيرة، سار النشطاء في موكب جذب انتباه كل من السكان المحليين والسياح، لمسافة 5 كيلومترات في شوارع أمستردام حاملين ملصقات تدعو إلى وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والمفاوضات والسلام.

وقالت فورونتسوفا: "من الجميل جدا أن نرى الناس يرحبون بنا ويدعموننا بنشاط". وأضافت أنه في بعض الأحيان تكون هناك استفزازات. وفي هذه الحالة يجب على الشرطة التدخل.