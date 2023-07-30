روسيا تعلن إسقاط 3 طائرات أوكرانية بهجوم على موسكو

أسقِطت ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانيّة خلال هجوم على موسكو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسيّة اليوم الأحد.

وقالت الوزارة على تلغرام "أُحبِطت محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرات بلا طيّار على أهداف في مدينة موسكو"، مضيفة أنّ إحداها أُسقِطت واثنتَين "تمّ تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونيّة" وتحطّمتا على أراضي مجمّع مبانٍ.

أُغلِق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقا الرحلات الجوّية، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء، بعد أن قال رئيس بلديّة المدينة إنّ مسيّرات أوكرانيّة ألحقت أضرارا بمبنيَين في العاصمة.

وأفادت الوكالة في بادئ الأمر بأنّ "مطار فنوكوفو في العاصمة مُغلق" أمام حركة المغادرين والوافدين، مشيرة إلى تحويل الرحلات الجوّية فيه إلى مطارات أخرى. وذكرت الوكالة لاحقا أنّ حركة الرحلات الجوّية قد استؤنفت في المطار مجددا.

وتضرّر مبنيان يضمّان مكاتب في موسكو جرّاء هجوم ليلي شنّته مسيّرات أوكرانيّة ولم يُسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أعلن رئيس بلديّة العاصمة الروسيّة.

وقال سيرغي سوبيانين على تلغرام إنّ "طائرات بلا طيّار أوكرانيّة شنّت هجوما هذه الليلة". وأضاف "تضرّرت واجهتا بُرجَين يضمّان مكاتب في المدينة بشكل طفيف. لا يوجد ضحايا أو إصابات".