قاض أمريكي يرفض دعوى ترامب ضد "سي ان ان" تطالب بـ 475 مليون دولار تعويضا عن "كذبته الكبرى"

رفض قاضٍ فيدرالي في فلوريدا دعوى رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد شبكة "سي إن إن" متهما إياها بالتشهير، وطالب القناة بتعويض قدره 475 مليون دولار.

وانتقد ترامب شبكة "سي إن إن" لاستخدامها عبارة "الكذبة الكبرى"، في تعليقها على تصريحاته بأن الانتخابات الرئاسية في 2020 "سرقها" جو بايدن.

واعتبر أن القناة حاولت بذلك "تشويه سمعته" ومقارنته بأدولف هتلر والنازية.

ورفض القاضي راغ سنغال الشكوى مساء الجمعة، معتبراً أنّ مواقف "سي إن إن" لا تشكل تشهيراً بل رأيًا.

وكتب القاضي مبررا قراره: استخدام "سي إن إن" لعبارة "الكذبة الكبرى" ردا على تشكيك ترامب بنزاهة الانتخابات، لا يؤدي إلى استنتاج حاسم بأن ترامب يدعو إلى اضطهاد أو إبادة اليهود أو أي مجموعة أخرى من الناس.

وأضاف: المحكمة ترى أن الإشارات النازية في الخطاب السياسي (الصادرة عن أي جهة) بغيضة وكريهة، لكن الخطاب السيء لا يُعتبر تشهيرًا عندما لا يتضمن بيانات واقعية كاذبة".

ورفع المرشح الجمهوري الأوفر حظاً في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب، شكوى ضد شبكة "سي إن إن" في أكتوبر.

وقال في شكواه إن استخدام عبارة "الكذبة الكبرى" كان "متعمدا من قبل "سي إن إن" لتوجد بذلك رابطا بيني وبين واحدة من أكثر الشخصيات المكروهة في التاريخ الحديث" (في إشارة إلى أدولف هتلر).

وشهدت ولاية دونالد ترامب، الذي يواجه حالياً اتهامات فيدرالية، علاقات سيئة مع وسائل إعلام كبرى مثل "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" معتبرا أنها تنشر "أخبارا مضللة".