واشنطن تكشف عن اختراق أنظمة في 17 موقعاً أمريكياً

أفاد تقرير لوكالة "فوربس"، بأن أحد مهندسي "البنتاغون" اخترق نظام الاتصالات في 17 موقعا تابعا للقوات الجوية الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهندس البالغ من العمر 48 عاما، والذي كان يعمل في قاعدة أرنولد الجوية في تينيسي، "أخذ إلى بيته جهاز اتصال تقني إذاعي حكومي بقيمة 90 ألف دولار للاستخدام الشخصي".

وأثناء التفتيش اكتشف رجال الأمن أن المهندس كان لديه "وصول إداري غير مصرح به" إلى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية لقيادة التعليم والتدريب الجوي، مما أثر على 17 مؤسسة دفاعية أمريكية.

وأكدت "فوربس" أن المهندس كان يستطيع الوصول إلى تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي.