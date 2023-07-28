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حتى لو ثبتت ادانته.. ترامب يتعهد بمواصلة السباق الانتخابي


تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بعدم وقف حملته الرئاسية، لعام 2024، حتى لو ثبُتت إدانته وحُكم عليه في عدة تهم موجهة إليه.

ويمضي ترامب بثبات في السباق الرئاسي، حيث يعتبر حتى الآن الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، في ظل الاستطلاعات تشير إلى تعثر منافسه الأبرز حاكم الفلوريدا رون ديسانتيس.

وتحدث ترامب في مقابلة ببرنامج "جون فريدريكس" الإذاعي بعد يوم من توسيع الادعاء الاتحادي نطاق التحقيق في القضية المرفوعة ضده فيما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية بعد تركه منصب الرئاسة.

وفي وثيقة قضائية نُشرت، الخميس، اتهم المدعون الفدراليون ترامب بأنه حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبًا لوقوعها في أيدي المحققين.

وكانت القاضية الأمريكية، أيلين كانون، التي تنظر في الملف قد أعلنت، في الـ21 من يوليو الجاري، أن محاكمة الرئيس السابق في قضية الوثائق ستبدأ في شهر أيار/مايو من عام 2024.

وسيكون دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يواجه تهمًا جنائية، من بين كل الرؤساء الأمريكيين، سواء كانوا سابقين أو في المنصب، الأمر الذي قد يؤثر في فرص انتخابه مجددًا.

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