بشأن الهجوم الاوكراني بطائرات مسيرة.. روسيا: نحتفظ بحق الرد

اكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة، ردًّا على هجوم كييف بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية "يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة".

ووصفت الخارجية الهجمات بأنها "أعمال وقحة".

وأشارت الى أن روسيا "تعتبر الحادث استخدامًا آخر للأساليب الإرهابية من قبل القيادة العسكرية والسياسية ل‍أوكرانيا، وترهيبًا للسكان المدنيين".

واعتبرت الخارجية الروسية أن الهجمات "ليس لها معنى مِن الناحية العسكرية".