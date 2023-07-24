ردا على تدنيس القرآن الكريم.. متجر ضخم يسحب المنتجات السويدية في قطر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر مشاركة أحد أكبر المتاجر في قطر بحملة مقاطعة المنتجات السويدية انتصارا للقرآن الكريم، عبر سحبها من جميع فروعه.

وسحبت إدارة السوق البلدي، أحد أكبر المتاجر في قطر، المنتجات السويدية من جميع فروعها حتى إشعار آخر، وذلك تضامنا مع حملة دعت إلى مقاطعة هذه المنتجات بعد سماح السلطات السويدية بالإساءة للقرآن الكريم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، معربين عن شكرهم وتقديرهم للسوق البلدي، ومثنيين على نصرتهم للقرآن الكريم.

وأحرق اليوم الاثنين، شخصان في الدنمارك نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

وأحرقت يوم الجمعة، مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وقام مجددا المدعو سلوان موميكا، يوم الخميس، بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.