بوتين يكشف تفاصيل هجومه المضاد: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 26 ألف قتيل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير الجيش الروسي عددا قياسيا من الأسلحة الغربية في الـ24 ساعة الماضية في أوكرانيا، فيما اشار إلى أن خسائر قوات كييف بلغت 26 ألف قتيل خلال هجومها المضاد.

وقال بوتين إنه "على الجانب الآخر (الجيش الأوكراني)، كانت الوحدات العسكرية مجهزة بالكامل بمعدات أجنبية".

كذلك أعلن الرئيس الروسي خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد، بسانت بطرسبورغ، أن الهجوم الأوكراني فشل.

بدروه، قال الرئيس البيلاروسي إنه وفقا لبياناته والأرقام التي بلغته، تم تدمير أكثر من 15 دبابة من نوع "ليوبارد" ألمانية الصنع وأكثر من 20 مركبة "برادلي" أمريكية الصنع في معركة واحدة.