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قطر تعين سفيرا جديدا لدى الإمارات لأول مرة منذ ست سنوات


عين أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سلطان بن سالمين المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لأول مرة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2017.

وأفاد المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب أمير قطر، بـ"تعيين سلطان بن سالمين المنصوري، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الإمارات"، حيث يدخل حيز التنفيذ من لحظة نشره، فيما يأتي قرار السلطات القطرية بتعيين سفير لها لدى الإمارات لأول مرة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وأبو ظبي عام 2017.

وشغل المنصوري، الممثل الجديد لدولة قطر في الإمارات، منصب السفير القطري لدى الصين من 2014 إلى 2019، كما مثّل مصالح دولته في النمسا من 2019 إلى 2023.

وفي يناير 2021، وقعت البحرين ومصر واليمن وليبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقية في قمة مجلس التعاون لدول الخليج لإنهاء جميع الخلافات مع قطر، واستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها.

وأعلنت الإمارات استئناف العلاقات الدبلوماسية واستئناف عمل السفارات، فضلا عن قنصلية قطر في دبي في 19 يونيو 2023.

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