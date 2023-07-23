مفتي عُمان: قطع العلاقات مع السويد وأجب ديني.. العرب مطالبون بمواجهات الانتهاكات

انتقد مفتي عام سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي "تمادي" السويد في تحديها للإسلام والمسلمين، بعد سماحها لمواطن عراقي بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، مطالبا "المسلمين بقطع جميع العلاقات معها، ومقاطعتها مقاطعة حازمة لا تراخي فيها"، مما أثار تفاعلا.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي ب‍تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم، إن تمادي السويد في غرورها وعدم تراجعها عن تحديها للإسلام والمسلمين -بانتهاك حرمات أقدس مقدساتهم- يضعها في موقف يُوجب على المسلمين مواجهته بصرامة وحزم، فقد أصبح واجبا دينيا قطع جميع العلاقات معها ومقاطعتها مقاطعة حازمة شاملة لا تراخي فيها".

وأضاف مفتي سلطنة عُمان: "فنرجو من الدول الإسلامية وشعوبها مراعاة هذا الأمر وعدم التساهل فيه، والله ولي التوفيق".

وكانت السويد سمحت لمواطن عراقي يعيش فيها بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم، تحت حماية الشرطة، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وأثارت تغريدة مفتي سلطنة عمان تفاعلا بين مغردين عبر تويتر، وقال أحدهم: (سلطنة عمان دولة عربيه اسلامية، دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية هي اساس التشريع) "الباب الاول المادة الاولى والثانية من الدستور العماني" التراخي في التعاطي الحازم مع السويد اعطى الانطباع بعدم الجدية في الدفاع عن دستور الامة الإسلامية حفظ الله سماحتكم وسدد رأيكم".