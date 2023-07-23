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إيران والامارات يدينان جريمة احراق القرآن الكريم ويدعوان لاجتماع طارئ


أكد وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي بينهما مساء السبت، ادانتهما الانتهاكات التي يتعرض لها القرآن الكريم من حرق وتدنيس.

ودعا عبد اللهيان خلال المكاملة إلى "عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث هذه الانتهاكات وسبل وضع حد لها".

واعتبر عبد اللهيان الإساءة للقرآن الكريم "سببا لجرح مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وأكد على ضرورة التصدي بجدية لمرتكبي هذه الإهانة".

كما تطرق إلى زيارته الأخيرة إلى الإمارات والاجتماعات والمباحثات الجيدة والمثمرة التي عقدها مع كبار المسؤولين هناك، لافتا إلى "ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة".

وشدد على أن "أمن منطقة الخليج ضرورة ملحة لإيران"، مشيرا إلى أنه "يمكن لدول المنطقة ضمان أمنها دون تدخل خارجي".

بدوره دان آل نهيان "الإساءة إلى الكتب المقدسة والأديان والمعتقدات الدينية، ورحب باقتراح عبد اللهيان عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وأشار إلى "الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين، وقيم الزيارة الأخيرة التي قام بها عبد اللهيان إلى الإمارات بأنها زيارة مهمة للغاية، ودعا إلى تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات".

وأكد آل نهيان "اهتمام بلاده بحل مشاكل الإيرانيين المقيمين في الإمارات ومعالجة مشاكل المدارس والمستشفيات الإيرانية في إطار الأنظمة الموجودة".

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