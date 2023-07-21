الخارجية البريطانية: حرق وتدنيس القرآن الكريم في السويد اهانة عميقة للمسلمين

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أن حرق وتدنيس القرآن الكريم في السويد إهانة عميقة للمسلمين.

وقال بيان للوزارة إن" حرق وتدنيس القرآن الكريم في ستوكهولم إهانة عميقة للمسلمين في جميع أنحاء العالم وهو أمر غير ملائم تمامًا".

وأضاف البيان،" ندين الكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وسندافع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع، ونسهم بتعزيز الاحترام المتبادل".

وتابع البيان،" نحن ندرك المعاناة العميقة التي يعاني منها المسلمون في جميع أنحاء العالم بسبب حرق القرآن".