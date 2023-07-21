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في ذروة حملة الانتخابات.. تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية


أكدت القاضية الأمريكية، أيلين كانون، التي تنظر في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن محاكمة الأخير في القضية ستبدأ في شهر أيار من عام 2024.

ونقلت وسائل اعلام أمريكية ان "القاضية كانون أمرت بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في الـ20 من شهر أيار من العام المقبل، وسيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين، سواء كانوا سابقين أو في المنصب.

وكان الادعاء قد طلب أن "تبدأ المحاكمة في شهر كانون الأول لعام 2023، في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في شهر تشرين الثاني من عام 2024.

وترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الساعية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.

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